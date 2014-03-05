«Вышеградская группа» призывает ЕС и НАТО помочь Украине



Дональд Туск, Богуслав Соботка, Роберт Фицо и Виктор Орбан заявили, что их страны глубоко поражены действиями России в Украине, передает Радио Свобода.

Как говорится в заявлении премьеров государств, объединенных неформально в «Вышеградскую четверку», интервенция России напоминает то, что пережили сами эти страны в 1956, 1968 и 1981 году.

Первая из этих дат, 1956 год, касается вторжения советских войск в Венгрию, чтобы подавить последствия антикоммунистического восстания, которое вспыхнуло в этой стране и привело к свержению власти коммунистов-консерваторов и создание нового, либерального правительства.

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1968 года войска СССР и других социалистических стран так же вторглись в Чехословакию, где во главе правящей Коммунистической партии стали реформаторы, которые стали либерализовать страну.

А в 1981 году в Польше ее консервативная коммунистическая власть сама ввела военное положение в попытке подавить все более мощную антикоммунистическую оппозицию.