Журналисты призывают коллег не использовать информацию провластных российских СМИ относительно событий в Украине

Как отмечено в заявлении, переданном УНИАН, мониторинги общественной организации «Телекритика», а также наблюдения независимых медиа-экспертов фиксируют беспрецедентное количество неправдивой и манипулятивной информации в российских медиа о событиях в Украине. Последние месяцы те российские медиа, которые контролируются властью России (а их подавляющее большинство), дезинформировали российское население, а также мировое сообщество об украинских акциях протеста и о стремлении украинского народа жить в демократическом и независимом государстве

После российской интервенции в Крыму количество антиукраинской пропаганды возросло в разы и превзошло советскую пропаганду времен холодной войны.

Читайте такжеДоказательства лжи Путина – анализ оружия «неизвестных военных» в КрымуТак, именно на основании фальшивого видео о якобы погибших российских военных в результате стрельбы возле Совета министров Крыма в Симферополе, которое показал российский телеканал «Россия 1» в программе «Вести», Владимир Путин обратился в Совет Федерации РФ относительно введения российских войск в Крым. Впоследствии анализ показал, что видео инсценировано.

Подписанты заявления отмечают, что немногочисленные независимые российские СМИ, которые пытаются объективно освещать события в Украине, в частности телеканал «Дождь», находятся под постоянным давлением российской власти.

Вместе с тем, как отмечено в заявлении, активную пропаганду против Украины сегодня осуществляет целая сеть российских СМИ, в частности, телеканалы «Первый канал», «Россия», «Россия 24», НТВ, агентства РИА-Новости, ИТАР-ТАСС, газеты «Комсомольская правда», «Российская газета», другие российские издания и многочисленные сайты.

Читайте такжеКак дезинформирует «Первый канал»: польский КПП выдают за российскийПропаганду против Украины на английском языке ведут Russia Today и Voice of Russia. Этими каналами распространяется откровенная ложь, они часто манипулируют фактами, рассказывая о событиях в Украине.

”Мы призываем всех иностранных журналистов не пользоваться этими источниками информации, тщательно проверять информацию, и в первую очередь, о событиях в Украине, пользоваться новостями украинских информационных агентств и других украинских медиа.

Читайте такжеУкраиной гастролирует одна и та же труппа "патриотов России" (фото)Мы также просим редакции мировых медиа направить в Украину своих корреспондентов, чтобы они могли увидеть все собственными глазами и объективно освещать события здесь. Украинские журналисты готовы способствовать своим зарубежным коллегам в получении достоверной, объективной информации о событиях в Украине. Мы также обращаемся к российским коллегам преодолеть в себе страх и прекратить дезинформировать мир и собственный народ”, - говорится в заявлении.

Медиа-организации также призывают украинских журналистов называть своими именами то, что происходит в Крыму. Поскольку очень часто украинские СМИ используют штампы, которые были созданы кремлевскими пропагандистами. Например, регулярные российские войска украинские редакции описывают как: «активисты самообороны», «люди в военной форме», «неизвестные военные», «представители казацких организаций», «войска спецназа», «военные с автоматами» и тому подобное.

”Хотим подчеркнуть, что на сегодняшний день уже нет никаких сомнений, что это военные Российской Федерации. Просим услышать наш голос. Мы хотим сохранить целостность Украины и ее независимость. От решения украинского вопроса зависят мир и стабильность целого континента”, - отмечается в заявлении.

Заявление поддержали такие организации, как ОО «Телекритика», ОО «Комиссия по журналистской этике», ОО «Центр UA», МНПО «Европейская Медиа Платформа», Ассоциация «Общее пространство» и Комитет «Равенство возможностей», ОО «Институт Медиа Права», Фонд «Общественность», Украинская ассоциация Интернет рекламы, ОО “Интерньюз-Украина” и Национальный союз журналистов Украины

Заявление открыто для других подписантов.

Справка УНИАН. Общественное движение «Стоп цензуре!» создано 21 мая 2010 года. Движение является неформальным объединением журналистов, которое образовалось в ответ на ущемления свободы слова в Украине. Это инициатива украинских журналистов и медийных общественных организаций относительно отстаивания свободы слова, предотвращения установления цензуры в Украине, прекращения препятствования профессиональной деятельности журналистов и нарушения профессиональных стандартов при освещении общественно-политических вопросов. Общественное движение «Стоп цензуре!» не поддерживает ни одну из политических сил, не финансируется политическими партиями.