Представители нелегитимного премьера Крыма пытаются захватить "Черноморнефтегаз" - источник
Представители самопровозглашенного главы правительства Автономной Республики Крым Сергея Аксенова пытаются взять под контроль крупного добытчика газа, госкомпанию «Черноморнефтегаз», путем смещения действующего руководства.
Об этом УНИАН сообщил представитель компании.
По его словам, с утра 4 марта в главный офис «Черноморнефтегаза» прибыла группа неизвестных лиц во главе с Андреем Ильиным. Люди заняли кабинет первого замглавы правления компании Владимира Плечуна, и по состоянию на 12 часов дня находились там.
«Ильин заявил, что Аксенов назначил его новым руководителем "Черноморнефтегаза", что не законно. Решение о назначении либо увольнении руководителя компании принимает исключительно НАК «Нафтогаз Украины», как собственник 100% пакета акций «Черноморнефтегаза», - сказал собеседник агентства.
Читайте такжеВ Евпатории российские военные пытаются захватить зенитно-ракетную часть ВСУ - источник
Как сообщал УНИАН, 3 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что на сегодняшний день Крым «полностью работает в единой энергосистеме Украины». А также, что происходит вмешательство в работу энергосистемы Украины на уровне российских высокопоставленных должностных лиц. По словам Продана, «есть попытки присоединить так называемые автономные газотранспортные агрегаты по производству электроэнергии мощностью 440 МВт».
Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.