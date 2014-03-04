Представители нелегитимного премьера Крыма пытаются захватить "Черноморнефтегаз" - источник

Об этом УНИАН сообщил представитель компании.

По его словам, с утра 4 марта в главный офис «Черноморнефтегаза» прибыла группа неизвестных лиц во главе с Андреем Ильиным. Люди заняли кабинет первого замглавы правления компании Владимира Плечуна, и по состоянию на 12 часов дня находились там.

«Ильин заявил, что Аксенов назначил его новым руководителем "Черноморнефтегаза", что не законно. Решение о назначении либо увольнении руководителя компании принимает исключительно НАК «Нафтогаз Украины», как собственник 100% пакета акций «Черноморнефтегаза», - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что на сегодняшний день Крым «полностью работает в единой энергосистеме Украины». А также, что происходит вмешательство в работу энергосистемы Украины на уровне российских высокопоставленных должностных лиц. По словам Продана, «есть попытки присоединить так называемые автономные газотранспортные агрегаты по производству электроэнергии мощностью 440 МВт».

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.