В Севастополе уволенный за измену экс-глава ВМС ворвался в штаб в сопровождении "казаков"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, Березовский в сопровождении двух гражданских лиц, вооруженных автоматическим оружием, и нескольких пророссийски настроенных «казаков» пытался попасть в кабинет командующего ВМС Украины.

Несмотря на уговоры отстраненного от должности командующего ВМС гражданина Березовского, моряки Военно-Морских Сил ВС Украины разоружили нападавших и заставили их покинуть территорию штаба. Личный состав действовал согласно Уставам ВС Украины.

Читайте такжеБерезовский освобожден от должности командующего ВМС ВС Украины – указКак сообщал УНИАН, 2 марта был смещен с должности командующего ВМС Украины Денис Березовский, назначенный на эту должность 1 марта и.о. Президента Украины Александром Турчиновым. Как сообщила заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар, Березовский был смещен с должности командующего ВМС Украины за неспособность управлять ВМС Украины в экстремальных условиях. Также в отношении него возбуждено уголовное дело за измену.

2 марта в Интернете было распространено видео, на котором Березовский присягает на верность "жителям АР Крым и города Севастополя" и нелегитимному правительству Крыма во главе с Сергеем Аксеновым.

Сюмар также подчеркнула, что в отличие от командующего, офицеры ВМС Украины отказались выполнять приказы Березовского. Итак, министром обороны обязанности командующего ВМС Украины были возложены на контр-адмирала Сергея Гайдука.

3 марта офицеры на собрании в командовании ВМС Украины подтвердили верность присяге и народу Украины.