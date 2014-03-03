Офицеры ВМС Украины подтвердили верность присяге

Об этом УНИАН сообщил начальник крымского медиа-центра Минобороны Украины Владислав Селезнев.

«Состоялось собрание офицеров, на которых к собравшимся обратился командующий ВМСУ контр-адмирал Сергей Гайдук. Офицеры подтвердили верность военной присяге и народу Украины, исполнили национальный гимн», - написал Селезнев на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Читайте такжеЭкс-глава ВМС Украины Березовский принес присягу на верность ”жителям АР Крым и города Севастополя” Как сообщал УНИАН, 2 марта был смещен с должности командующего Военно-Морскими силами Украины Денис Березовский, назначенный на эту должность 1 марта и.о. Президента Украины Александром Турчиновым. Как сообщила заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар, Березовский был смещен с должности командующего ВМС Украины за неспособность управлять ВМС Украины в экстремальных условиях. Также в отношении него возбуждено уголовное дело за измену.

2 марта в Интернете было распространено видео, на котором Березовский присягает на верность "жителям АР Крым и города Севастополя" и нелегитимному правительству Крыма во главе с Сергеем Аксеновым.

Сюмар также подчеркнула, что в отличие от командующего, офицеры ВМС Украины отказались выполнять приказы Березовского. Итак, министром обороны обязанности командующего ВМС Украины были возложены на контр-адмирала Сергея Гайдука.