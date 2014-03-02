У Турчинова хотят отдать больше власти регионам

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил сегодня во время брифинга в Доме правительства.

«Уже на следующей неделе я буду предлагать правительству демонтаж таких решений, которые предусматривали централизацию власти и фактическое уничтожение местного самоуправления», - заявил правительственный чиновник.

Он убежден, что именно порочная региональная политика последних лет является одной из причин возникновения сложной политической ситуации в Украине.

«Чрезмерная централизация власти и абсолютная потеря связи с людьми привели к чрезвычайно негативным явлениям в регионах», - считает Гройсман.

Он убежден, что отныне правительство будет реализовать такую политику, в результате которой граждане почувствуют, что чиновники на местах работают по абсолютно новому принципу.

«Чиновники должны повернуться лицом к людям, а лучшего рецепта, чем развитое местное самоуправление, просто нет», - заявил вице-премьер-министр.

Он отметил, что первоочередными шагами в этом контексте должны быть максимальная передача полномочий на места, в том числе финансовых ресурсов, внесение изменений в Налоговый кодекс, максимальная отмена ненужных административных услуг и тому подобное.

По мнению Гройсмана, сегодня также целесообразно отходить от практики формирования общегосударственных программ: «Эти возможности нужно отдать в регионы, на уровень территориальных общин. При этом важно создать инструмент, который позволит общинам самостоятельно зарабатывать средства».

Вице-премьер-министр также сообщил, что в ближайшее время будут возобновлены консультации с европейскими коллегами относительно реформы местного самоуправления.