Сдержанность Украины ломает российские планы - эксперт

Об этом сказано в сюжете спецвыпуска ТСН.

Игорь Семиволосик убеждает, что в этой ситуации важно, как "мы сами будем демонстрировать, как мы готовы защищать свою страну и уверенность в том, что наше дело правое". Именно это, по мнению эксперта, и является гарантией того, что "наши партнеры, которые являются джентльменами, выполнят свою часть джентльменских обзяательств".

Эксперт подчеркнул, что Россия оказалась в непростой ситуации. Русские действуют по шаблону и рассчитывали на сценарии, которые были раньше на постсоветском пространстве. Все начиналось с того, что сторона, на котором нападали, начинала стрелять в ответ. "Мы видим, что Украина и украинские войска проявляют сдержанность и это ломает их планы. Русские не ожидали именно такого сценария", - сказал Игорь Семоволосик.

Читайте такжеОперация России направлена на свержение власти Украины, экс - советник ПутинаТакже россияне считают, что если только они начнут операцию, то народ выйдет их встречать с хлебом-солью. В Крыму сейчас подавляющее большинство людей напугано из-за негативной рекламы Майдана и массированной пропаганды, а политические актеры готовы играть за 5 млрд долларов, которые Россия предлагает полуострову.