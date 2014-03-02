Донецкий бизнесмен Тарута призвал отстаивать Украину

Об этом он написал в своем обращении.

"Уважаемые соотечественники, я обращаюсь к вам не как председатель совета директоров корпорации ИСД, а как русскоязычный гражданин Украины, житель Донбасса в котором течет как украинская, так и русская кровь", - сказал Тарута.

Читайте такжеСМИ: У Турчинова хотят привлечь к защите Украины крупный бизнес "Я призываю всех, кому дорога Украина и ее будущее, каждого, у кого сердце разрывается от сегодняшних новостей, консолидировать усилия для сохранения целостности нашего государства. Я надеюсь, все понимают, что принятые в Москве решения могут привести к расколу нашей страны и длительному гражданскому конфликту с многочисленными человеческими жертвами", - подчеркнул он.

По мнению бизнесмена, ввод российских войск на территорию Украины можно рассматривать только как "военную оккупацию мирной территории".

"Нужно ли объяснять, чем для нас с вами это закончится? Думаю, нет - мы просто потеряем все. Все, что вложено и построено за 23 года независимости - будет уничтожено, если не огнем, то экономической разрухой. Мы должны отстоять Украину. Да, несовершенную. Да, разноязычную. Но нашу!", - заявил Тарута.