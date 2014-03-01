Яценюка и Турчинова просят отправить Авакова в отставку из-за последних событий в стране

«Правоохранительные органы утратили контроль над ситуацией, существует реальная опасность сепаратизма, здоровью и жизни украинцев», - констатирует в своем обращении Палица.

«Как оказалось, правоохранительные органы Украины пока не контролируют не только ситуацию на полуострове. Сегодняшние события в Харькове и Донецке, где осуществлялись попытки захвата государственных зданий, издевательства над государственной символикой со стороны протестующих, действия провокаторов, которые пытаются разжечь вражду между гражданами Украины, засвидетельствовали, что милиция, вместо того, чтобы реагировать должным образом, не оказывает никакого сопротивления противоправным действиям», - утверждает нардеп.

«Украинская милиция должна действовать на упреждение конфликтных ситуаций, активно общаться и проводить разъяснительную работу с различными политическими группами и предотвращать возникновение противостояния в обществе», - отметил Палица.

«В этот сложный период украинская милиция имеет уникальный шанс очистить свой мундир от обвинений в непрофессионализме и коррупции, став на защиту законности и целостности государства. Но для этого честные милиционеры должны быть уверены, что ими управляют и будут управлять в будущем - профессиональные и ответственные офицеры, а не политики, приближенные к президенту-диктатору, как было до недавнего времени», - отметил политик.

«К сожалению, мы можем констатировать, что новоназначенный министр внутренних дел Арсен Аваков (кстати, человек с большим опытом работы как раз в Харькове, где он должен был хорошо владеть ситуацией) оказался не готов возглавить правоохранительные органы государства в нынешней непростой ситуации», - подчеркнул Палица.

«Поэтому, я обращаюсь к премьер-министру Украины Арсению Яценюку и исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову с просьбой заменить главу МВД - сейчас для стабилизации ситуации в Украине нужны решительные, и, одновременно, взвешенные действия специалиста, профессионала, а не политика, человека, которого будут уважать и воспринимать как на западе так и на востоке Украины», - заявил нардеп.