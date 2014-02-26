Турчинов призвал прокуроров очистить силовые структуры от коррупции

Представляя исполняющего обязанности генерального прокурора Олега Махницкого во вторник, 25 февраля, в Киеве, и.о. главы государства подчеркнул, что именно прокуратура обязана "вернуть веру людей в то, что преступники будут наказаны, а простые люди будут защищены", пишет NEWSru.ua.

По словам Турчинова, "следствием отсутствия власти" стали вызовы возможного сепаратизма. "Этим воспользовались те, кто ненавидит Украину, те, кто хочет ее расколоть", - сказал он, и призвал присутствующих сотрудников Генпрокуратуры "дать этому отпор немедленно".

Еще одной "трагической темой" для Украины Турчинов назвал тему коррупции. "Сможем мы очистить прокуратуру и силовые структуры от коррупции – это будет залог выживания украинской экономики", - отметил он.

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Говоря о задачах прокуратуры, спикер парламента отметил необходимость серьезного реформирования силовых структур, в частности, органов прокуратуры. "Это должны быть органы, которые не будут по своей сущности выполнять преступные приказы. Я хочу верить в то, что именно такой мы сможем сделать Генеральную прокуратуру Украины… Я убежден, что Олег Игоревич (Махницкий – Ред.) будет выполнять те задачи, которые необходимы для защиты нашей страны, для восстановления авторитета силовых структур и обеспечения закона и порядка в стране.

Турчинов отметил, что после трагических событий, произошедших в последние месяцы, "мы фактически получили новую страну, в которой люди не будут допускать, чтобы их били по лицу, страну, в которой люди не будут больше мириться с отсутствием правосудия, с заказными решениями, с коррупцией".

"Люди хотят жить в свободной, европейской стране, не хотят стоять на коленях и чувствовать себя рабами", - добавил он.

Также Турчинов заявил, что виновные в массовых убийствах людей будут наказаны.

"Те, кто виновен в массовых убийствах людей, будут отвечать перед украинским судом, и, не исключаю, перед Международным трибуналом, а главное - перед судом Божьим, - сказал Турчинов. - Мы должны в кратчайшие сроки вернуть веру людей в то, что преступники должны быть наказаны, а простые люди - защищены", передает пресс-служба "Батькивщины".

Исполняющий обязанности главы государства отметил, что в последние годы силовые структуры работали в несоответствии с законодательством, превратились в репрессивные органы. В этом контексте Турчинов призвал "кардинально реформировать" систему правоохранительных органов, а также принять меры для наведения порядка в стране и защиты ее граждан, искоренение коррупции. При этом он выразил убеждение, что представители силовых структур, которые "сохранили достоинство, душу, ответственность, должны оставаться и работать на страну".

"Вопрос выживания страны - это вопрос, как быстро мы можем восстановить власть, которая сможет защищать страну, дома, наших детей", - отметил руководитель парламента.

"Украинцы готовы защитить свою страну, восстановить ее, поднять ее величие, вернуть уважение к ней во всем мире. Мы должны реализовать наш исторический европейский выбор, восстановить наш мощный экономический потенциал, гордиться тем, что мы - украинцы, - подытожил он. - И здесь для работников прокуратуры множество задач, которые надо делать немедленно и эффективно".

Напомним, 24 февраля Верховная Рада дала согласие на назначение народного депутата от фракции "Свобода" Олега Махницкого на должность генерального прокурора Украины.

За такое решение проголосовали 312 народных депутатов из 373 зарегистрировавшихся в зале.