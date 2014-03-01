За время протестов в Украине погибло 94 человека - Минздрав

Из них 83 человека умерли за период с 18 по 28 февраля 2014 года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в регионах погибло 6 участников акций гражданского противостояния, из них 2 человека в Крыму, 2 - в Хмельницкой области, 2 - в Черкасской области.

В пятницу вечером стало известно о смерти Владислава Зубенко из Харькова, на улице Институтской в Киеве получил пулевое ранение 20 января 2014 года.

По состоянию на 18.00 часов 28 февраля 2014 года с 10 часов 20 минут 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригад экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратилось 900 пострадавших, 606 из них госпитализированы.

В Киеве на лечении до сих пор находится 242 человека, всего по Украине до сих пор госпитализированы 472 человека, которые пострадали в массовых акциях.

В течение 28 февраля за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратилось 24 человека, 18 из них госпитализированы.

Информацию относительно состояния госпитализированных и погибших их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии в Киеве: 15-03.