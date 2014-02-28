Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я призываю все стороны принять все необходимые меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности и воздержаться от насилия", - сказал он.

Читайте такжеСтраны-члены ОБСЕ поддерживают мирное урегулирование в Крыму - Наливайченко

По его словам, ОБСЕ отправит в Крым своих спецпосланников отправятся в Крым в ближайшие несколько дней, чтобы, используя свои навыки и опыт, воздействовать на ситуацию.

Как сообщал УНИАН, Верховный совет Крыма на внеочередной сессии в четверг назначил на 25 мая референдум по расширению полномочий региона, отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и избрал премьером автономии Сергея Аксенова.

Центризбирком оснований для референдума не видит.