ОБСЕ отправит в Крым своих спецпосланников
Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхалтер серьезно обеспокоен текущими событиями в Крыму и объявил о визите своего личного посланника Тима Гулдиманна и Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Астрид Сорс в течение ближайших дней.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Я призываю все стороны принять все необходимые меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности и воздержаться от насилия", - сказал он.
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По его словам, ОБСЕ отправит в Крым своих спецпосланников отправятся в Крым в ближайшие несколько дней, чтобы, используя свои навыки и опыт, воздействовать на ситуацию.
Как сообщал УНИАН, Верховный совет Крыма на внеочередной сессии в четверг назначил на 25 мая референдум по расширению полномочий региона, отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и избрал премьером автономии Сергея Аксенова.
Центризбирком оснований для референдума не видит.