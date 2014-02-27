ЕС впервые высказался за предоставление Украине перспективы членства

Внесение поправки к резолюции Европарламента относительно ситуации Украины о предоставлении ей в будущем перспективы на членство в ЕС евродепутаты приветствовали аплодисментами.

Последние драматические события в Украине, свидетелями которых стали непосредственно немало парламентариев, убедили евродепутатов в необходимости призвать к предоставлению Украине перспективы членства в ЕС в будущем, пишет Deutsche Welle.

Европарламент проголосовал за поправку депутата от политической группы "Европейская народная партия" Яцека Сариуша-Вольского. В ней указано, что подписание соглашения об ассоциации не является конечной целью партнерства с Киевом и согласно Уставу ЕС все европейские страны, включительно с Украиной, "имеют долгосрочную возможность подавать заявку на членство в ЕС".

Среди других десяти поправок, которые предлагали внести в текст резолюции, прошла и поправка от политической группы "Европейские объединенные левые" о том, что Европарламент "осуждает нападения на штаб-квартиры Коммунистической партии Украины и попытки запретить ее деятельность".

Также Европарламент призывает правительства стран-членов ЕС применять внутреннее законодательство относительно незаконного отмывания средств, чтобы остановить отток капитала из Украины и обеспечить возвращение похищенных денежных средств, находящихся на депозитах в банках на территории ЕС. Отдельно отмечается на проведении расследования путей обогащения "Семьи" Януковича. "Если будет доказано, что эти капиталы были приобретены нечестным путем, они должны быть возвращены Украине", - говорится в тексте.

Отдельный пункт документа посвящен визовому вопросу. Евродепутаты призвали Еврокомиссию ускорить принятие соглашения о либерализации режима, "что станет лучшим ответом на ожидания украинского гражданского общества".

Также Европарламент предлагает странам-членам ЕС безотлагательно ввести ускоренную и недорогую визовую процедуру для украинцев, увеличив при этом количество учебных программ и стипендий для молодежи и ученых из Украины.