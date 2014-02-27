В МИД России призывают внешних игроков уважать внеблоковый статус Украины.

Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, текстом которого располагает УНИАН.

«Настоятельно советуем всем отказаться от провокационных заявлений и уважать внеблоковый статус Украины, закрепленный в ее Законе «Об основах внутренней и внешней политики», - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что когда НАТО начинает рассматривать ситуацию в Украине, это посылает неверный сигнал.

Читайте такжеГенсек НАТО призывает РФ воздержаться от действий, которые могут обострить ситуацию в Крыму

«Попытки… каждый раз в одностороннем порядке переигрывать согласованные действия, нежелание воспринять реальную ситуацию во всей ее полноте никогда ни к чему хорошему не приводят. Когда НАТО начинает рассматривать ситуацию в Украине, это посылает неверный сигнал. А генеральный секретарь НАТО даже счел уместным заявить, что «членство Украины в НАТО не является самым срочным приоритетом украинского руководства». То есть, членство должно оставаться в числе несрочных, но все же приоритетных задач? Опять пытаются решать за украинский народ», - отмечают в МИД РФ.