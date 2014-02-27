Яценюк заявляет, что сдает мандат и не пойдет в президенты

Кандидат на должность премьер-министра Украины Арсений Яценюк заявляет, что не будет баллотироваться на должность Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании парламента.

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Он подчеркнул: “Я не собираюсь баллотироваться в Президенты Украины и сдаю мандат депутата Верховной Рады Украины”.