Пайетт: США намерены внимательно отслеживать ситуацию в Крыму

Соединенные Штаты Америки намерены максимально тщательно отслеживать ситуацию в Крыму, однако пока не рассматривают даже гипотетических сценариев возможного вторжения иностранных войск на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах Верховной Рады заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт.

«Что касается Крыма, то Госсекретарь Керри высказался вчера очень четко. Он сказал, что США выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы думаем, что демократическая и экономически процветающая Украина будет интересна для всех стран, включая Россию. Однако мы будем наблюдать за ситуацией очень внимательно и тщательно», - сказал Пайетт.

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«Вторжение – это все-таки гипотетическая перспектива, и я не хотел бы ее комментировать. Но я повторю: США выступают за целостность, суверенитет и территориальную целостность Украины», - подчеркнул посол.

При этом Пайетт отметил, что США выражают одобрение процессами, которые происходят в Украине. «Все должны гордиться процессами, которые проходят в стране», - сказал посол.

Глава дипломатического представительства США находится в Верховной Раде Украины и наблюдает за ходом работы парламента, который, как ожидается, должен одобрить кандидатуру Арсения Яценюка на должность главы правительства, а также сформировать новый состав Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, неизвестные с оружием захватили в четверг утром здания крымского парламента и правительства. По данным главы Совмина АРК Анатолия Могилева, в каждом из админзданий - по 50 захватчиков. Их требования до сих пор не озвучены.

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Захватчики пропускают в парламент крымских депутатов. В частности, спикер республики Владимир Константинов в здании. В ВС автономии заседает президиум с повесткой, которая Могилеву не известна.

В то же время, российские СМИ обнародовали сегодня заявление от имени Виктора Януковича, в котором он заявляет, что он по-прежнему считает себя Президентом Украины, а принимаемые Верховной Радой решения - незаконны.

Также российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что просьба Януковича об обеспечении его личной безопасности была удовлетворена на территории РФ.