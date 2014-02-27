В Крыму по тревоге подняты ВВ и вся милиция

Об этом и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

По его словам, захватчики вооружены автоматическим оружием и пулеметами.

Для не допущения кровопролития среди гражданского населения введено оцепление вокруг квартала, где расположена ВР Крыма.

«Приняты еще ряд мер реагирования по противодействию развития экстремистских действий, недопущению развития ситуации в вооруженное столкновение в центре города. Провокаторы на марше. Время холодной головы, консолидации здоровых сил и точных действий», — написал он.

Центр журналистских расследований