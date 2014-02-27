В Крыму по тревоге подняты ВВ и вся милиция
09:25, 27 февраля 2014Политика
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В связи с захватом зданий Верховной Рады АРК и Совета министров Крыма отрядом неизвестных вооруженных лиц, по тревоге поднят личный состав внутренних войск и милиции.
Об этом и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.
По его словам, захватчики вооружены автоматическим оружием и пулеметами.
Для не допущения кровопролития среди гражданского населения введено оцепление вокруг квартала, где расположена ВР Крыма.
«Приняты еще ряд мер реагирования по противодействию развития экстремистских действий, недопущению развития ситуации в вооруженное столкновение в центре города. Провокаторы на марше. Время холодной головы, консолидации здоровых сил и точных действий», — написал он.
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