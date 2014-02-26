Аваков объяснил, почему в Крыму не задержали Януковича

И. о. министра внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что активных действий для задержания в Крыму бывшего Президента Виктора Януковича не предпринимали, чтобы не спровоцировать конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я считаю, что никакого военного противостояния или конфликта там (в Крыму) мы допустить не должны. Скажу вам откровенно, это была одна из причин того, что когда мы были с Валентином Наливайченко в Крыму, и фактически были в Севастополе, мы не стали продолжать жесткие действия по отношению к Виктору Януковичу, поскольку в этот момент понимали, что, в сущности, это провокация силового конфликта и провокация сил иностранного государства, чтобы вмешаться в этот конфликт», - заявил Аваков.

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Поэтому, по словам Авакова, «мы приняли решение, что нам судьба Крыма и спокойствие в этом месте важнее, чем ситуация с Януковичем, которому все равно дорога - с тем уровнем претензий к нему - в Гаагский трибунал”.

Как сообщалось, по данным правоохранительных органов, Янукович, который объявлен в розыск, 23 февраля находился в Крыму. Тогда же в Крым отправились и руководители МВД Аваков и СБУ Наливайченко.

Однако Янукович скрылся, отключив все виды связи.