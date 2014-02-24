Януковича задержали в Крыму - депутат

Экс-президент Украины Виктор Янукович по неподтвержденной информации задержан в Крыму и сейчас его везут в Киев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат фракции УДАР Владимир Куренной «Арестован? Инфа на 80%!!! Проверяем», — написал он. Источник информации депутат назвал «солидным», но «нужно перепроверять»

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