Януковича задержали в Крыму - депутат
00:04, 24 февраля 2014Политика
4
Экс-президент Украины Виктор Янукович по неподтвержденной информации задержан в Крыму и сейчас его везут в Киев
Янукович по неподтвержденной информации задержан в Крыму
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат фракции УДАР Владимир Куренной
«Арестован? Инфа на 80%!!! Проверяем», — написал он.
Источник информации депутат назвал «солидным», но «нужно перепроверять»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter