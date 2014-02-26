Житомирский вице-губернатор Долгих заявляет об угрозах поджечь его жилище
12:17, 26 февраля 2014Политика
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Житомирский вице-губернатор Ярослав Долгих заявил, что сегодня утром неизвестный по телефону угрожал поджечь его жилище.
Житомирский вице-губернатор Долгих заявляет об угрозах поджечь его жилище
/ kharkiv.mns.gov.ua
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сам Долгих – заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам.
«Мне сегодня в 9 часов 22 минуты позвонили по мобильному телефону и угрожали поджечь жилье», - сказал Долгих.
Он уточнил, что уже обратился по этому поводу в милицию. Это происшествие Долгих связывает со своей политической деятельностью и последними политическими событиями в Украине.
Ярослав Долгих является депутатом Житомирского областного совета (фракция Партии регионов).
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