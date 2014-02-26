Житомирский вице-губернатор Долгих заявляет об угрозах поджечь его жилище

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сам Долгих – заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам.

«Мне сегодня в 9 часов 22 минуты позвонили по мобильному телефону и угрожали поджечь жилье», - сказал Долгих.

Он уточнил, что уже обратился по этому поводу в милицию. Это происшествие Долгих связывает со своей политической деятельностью и последними политическими событиями в Украине.

Ярослав Долгих является депутатом Житомирского областного совета (фракция Партии регионов).