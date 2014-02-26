Турчинов призывает Генпрокуратуру дать отпор сепаратистам
01:53, 26 февраля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады, временно исполняющий обязанности президента Александр Турчинов призвал Генеральную прокуратуру и ее работников дать отпор сепаратистским тенденциям.
Турчинов призывает Генпрокуратуру дать отпор сепаратистам
Представляя во вторник в Генпрокуратуре исполняющего обязанности генерального прокурора Олега Махницкого, он заявил, что нынешней «отсутствием власти» в Киеве воспользовались «те, кто ненавидит Украину, кто хочет ее расколоть».
На юге Украины уже начались «реальные проявления сепаратистских тенденций», - сказал Турчинов и призвал немедленно дать этому отпор.
Он также призвал очистить органы прокуратуры от коррупции.
Махницкий, со своей стороны, призвал прокуроров областей тщательно расследовать действия представителей местной власти, которые выступают с сепаратистскими призывами - в первую очередь, в Крыму и Севастополе, а также в Луганской, Харьковской и Донецкой области.
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