Турчинов призывает Генпрокуратуру дать отпор сепаратистам

Представляя во вторник в Генпрокуратуре исполняющего обязанности генерального прокурора Олега Махницкого, он заявил, что нынешней «отсутствием власти» в Киеве воспользовались «те, кто ненавидит Украину, кто хочет ее расколоть».

На юге Украины уже начались «реальные проявления сепаратистских тенденций», - сказал Турчинов и призвал немедленно дать этому отпор.

Он также призвал очистить органы прокуратуры от коррупции.

Махницкий, со своей стороны, призвал прокуроров областей тщательно расследовать действия представителей местной власти, которые выступают с сепаратистскими призывами - в первую очередь, в Крыму и Севастополе, а также в Луганской, Харьковской и Донецкой области.