В больнице скончался еще один активист Майдана
16:43, 25 февраля 2014Политика
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Завтра Львов будет прощаться с Владимиром Бойкивым.
Во Львове будут прощаться с активистом Майдана / REUTERS
Львов прощается с еще одним активистом Майдана. Вчера умер львовянин Владимир Бойкив, сообщается на сайте Львовского горсовета.
Прощание с погибшим начнется завтра, 26 февраля, в 11:00 часов в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы. Похороны состоятся на Лычаковском кладбище ориентировочно в 13:00 часов.
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Тело львовянина Владимира Бойкива, 1955 года рождения, планируют доставить во Львов сегодня ночью. После прощания в Соборе, в 12:00 запланировано шествие к Лычаковскому кладбищу.
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