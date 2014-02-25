В больнице скончался еще один активист Майдана

Львов прощается с еще одним активистом Майдана. Вчера умер львовянин Владимир Бойкив, сообщается на сайте Львовского горсовета.

Прощание с погибшим начнется завтра, 26 февраля, в 11:00 часов в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы. Похороны состоятся на Лычаковском кладбище ориентировочно в 13:00 часов.

Читайте такжеОбновленный список погибших во время кровавых событий в Киеве

Тело львовянина Владимира Бойкива, 1955 года рождения, планируют доставить во Львов сегодня ночью. После прощания в Соборе, в 12:00 запланировано шествие к Лычаковскому кладбищу.