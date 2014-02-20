В Житомире активист Майдана пытался совершить акт самосожжения

Как передает корреспондент УНИАН, активист требовал от офицеров милиции прийти на житомирской протестную акцию на площадь Королева и защитить мирных протестующих, если им будет грозить опасность. Ткачук облил себя бензином, поджег, однако протестующие, стоявшие рядом, потушили пламя и отвели его в здании Житомирской ОГА, которое сейчас занято участниками протестных акций.

Сейчас Ткачук чувствует себя плохо, рассказали УНИАН очевидцы события.

Какой будет реакция руководителей областного УМВД на поступок активиста, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 12.00 напротив здания Житомирской облгосадминистрации на протестный митинг собрались около 200 человек. Под вечер количество участников протестов значительно возросло и по состоянию на 19 часов возле ОГА собралось около 3 тысяч человек. Они требовали встречи с губернатором. Участники акции выбили двери и зашли в здание областной государственной администрации. Милиция покинула здание ОГА.

Затем часть протестующих перешла к зданию областного управления МВД на Старом бульваре. Они забросали "коктейлями Молотова", а сотрудники милиции пытались разогнать митингующих.

Как сообщил журналистам Житомирский городской голова Владимир Дебой, после массовых мероприятий за медицинской помощью обратилось 22 милиционера.

Справка УНИАН: Дмитрий Ткачук - председатель житомирской организации партии «Демократический Альянс», заместитель председателя городской общественной организации «Народная рада Житомира», один из самых активных участников столичного и житомирского Майданов.