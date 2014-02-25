Активисты в Днепропетровске отрицают давление на Удода

Об этом Филатов сказал с трибуны сессионного зала областного совета, передает корреспондент Укринформа.

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«Вчера на президиуме Евгений Удод написал заявление об отставке, вот оно у меня в руках. Но сегодня утром он отозвал его, ссылаясь на то, что на него оказывалось давление, ему, вроде бы, угрожали физической расправой, и в зале находились люди в масках. Это неправда. И это подтвердят многочисленные журналисты и свидетели... на самом Деле Евгений Удод требовал гарантий личной безопасности. И он их получил. Я лично звонил Вилкулу и Новинскому, которым непосредственно подконтролен Удод. Таким образом, он не придерживался договоренностей, и мы считаем, что областной совет самоустранился и должен быть распущен», - заявил Филатов.

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Активисты также предложили с трибуны сессионного зала облсовета провести 26 февраля Народное вече, где выбрать Народную раду и передать ей функции областного совета.

Напомним, во вторник Евгений Удод отозвал свое заявление об увольнении с должности председателя областного совета, написанную 24 февраля, сославшись на то, что написал ее под физическим и моральным давлением.