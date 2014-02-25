Руслана заявила в ЕП, что именно санкции Европы остановили насилие в Украине

Руслана заявила, что именно санкции Европейского Союза и угроза деньгам предыдущей украинской власти остановили насилие в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Руслана заявила на пресс-конференции во время сессии Европарламента в Страсбурге.

"Я благодарю миллион-миллион-миллион раз Европу за то, что вы остановили диктатуру, за то, что вы остановили Януковича. Люди в Украине плачут по погибшим, эти смерти не должны быть напрасными. Майдан ничего не достигнет, если вместо Януковича придут люди из старой системы ", - сказала певица и общественный активист.

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"Санкции ЕС остановили власть. Не кровь человеческая, и не боль, а именно деньги остановили власть", - добавила Руслана.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновились противостояния между протестующими и правоохранителями. Утром 20 февраля началась интенсивный снайперский обстрел протестующих на Майдане. По последним данным Минздрава, погибли 82 человека. По разным данным, ранения получили от 700 до 1,5 тысячи протестующих.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 20 февраля решил ввести адресные санкции в отношении украинских чиновников, причастных к насилию, как-то визовые ограничения, замораживание финансовых активов и эмбарго на поставки оружия в Украине, которое может быть использовано для подавления протестов.

21 февраля Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон, заявила, что Европейский Союз начал работу над введением адресных санкций в отношении украинских чиновников, ответственных за насилие в Украине.

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Утром 22 февраля стало известно, что Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье. Его местонахождение до сих пор не известно.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранение Президента Украины от выполнения конституционных полномочий". Этим постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Виктора Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.