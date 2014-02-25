Коалицию и правительство сформируют сегодня или завтра - Геращенко

Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно сегодняшней повестки дня работы парламента, которым не предусмотрено рассмотрение соответствующего вопроса.

Депутат отметила, что сначала политики должны четко определить принципы формирования коалиции и нового правительства.

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“Потому что, в первую очередь, те люди, которые стояли на Майдане, - они стояли не за смену фамилий, а за то, чтобы изменилась система. Мы не можем в первые же дни делать с точки зрения революционной целесообразности, чтобы сформировать правительство, какие-то ошибки и прочее”, - сказала она.

Геращенко отметила, что коалиция должна быть сформирована как можно быстрее.

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“Согласование идет, в принципе, сейчас, и вопрос формирования коалиции и правительства - вопрос дней. Сегодня-завтра”, - сказала она.

В то же время на вопрос о возможности назначения сегодня премьер-министра Украины, Геращенко выразил мнение, что соответствующее решение парламент могу принять завтра, 26 февраля.