ВР назначила Гвоздя контролировать деятельность разведок в Украине
17:55, 24 февраля 2014Политика
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За это решение проголосовали 313 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Депутаты назначили Гвоздя уполномоченным за деятельностью разведок в Украине
Верховная Рада приняла постановление о назначении Виктора Гвоздя уполномоченным по контролю за деятельностью разведок в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 313 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Гвоздь назначен уполномоченным по контролю за деятельностью Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины и разведывательного органа специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам охраны государственной границы.
Постановление вступает в силу с момента его принятия.
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