ВР назначила Гвоздя контролировать деятельность разведок в Украине

Верховная Рада приняла постановление о назначении Виктора Гвоздя уполномоченным по контролю за деятельностью разведок в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 313 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Гвоздь назначен уполномоченным по контролю за деятельностью Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины и разведывательного органа специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам охраны государственной границы.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.