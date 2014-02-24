В ВР планируют создать депутатскую группу во главе с Донием - Еремеев

В Верховной Раде планируется создание депутатской группы, которую может возглавить народный депутат Олесь Доний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам внефракционный народный депутат Игорь Еремеев.

Он отметил, что в эту группу могут войти более 30 народных депутатов.

Однако, по словам Еремеева, на сегодняшний день еще никакие документы по регистрации группы не представлены в аппарат ВР.

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Еремеев отметил, что есть несколько принципов, которые должны поддержать те, кто войдет в эту группу.

"Первый принцип - ни один народный депутат не должен претендовать на должности", - отметил он.

"Также мы считаем, что народные депутаты, которые придут в нашу группу, должны четко понимать, что мы поддерживаем евроинтеграцию, а также мы считаем, что должна быть люстрация, то есть перезагрузка власти", - сказал Еремеев.

Он отметил, что в эту группу планирует войти также Владимир Литвин. Предварительно группа будет называться «Соборная европейская Украина».