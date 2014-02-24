Из-за давления 74 депутата вышли из фракции ПР - Ефремов

13:55, 24 февраля 2014
Политика
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На сегодняшний день, по официальным данным, заявления о выходе из фракции Партии регионов написали 74 депутата.

Єфремов заявив про тиск на депутатів

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Александр Ефремов сообщил, отвечая на вопросы во время брифинга в Верховной Раде.

“По официальным данным, у нас написали заявления 74 депутата. При этом, некоторые, кто написал заявления, подходили ко мне со слезами на глазах и говорили о том, что они были вынуждены это сделать, потому что происходит давление на их семьи”, - сказал Ефремов.

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В частности по его словам, сегодня ночью неизвестные ворвались в квартиру дочери одного из депутатов в Киеве. “Разгромили все, что можно было разгромить в квартире, под одним поводом - хотели посмотреть, как живут дети депутатов”, - сказал Ефремов.

Как известно, в составе фракции Партии регионов насчитывалось 205 народных депутатов.

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