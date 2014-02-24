Из-за давления 74 депутата вышли из фракции ПР - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Александр Ефремов сообщил, отвечая на вопросы во время брифинга в Верховной Раде.

“По официальным данным, у нас написали заявления 74 депутата. При этом, некоторые, кто написал заявления, подходили ко мне со слезами на глазах и говорили о том, что они были вынуждены это сделать, потому что происходит давление на их семьи”, - сказал Ефремов.

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В частности по его словам, сегодня ночью неизвестные ворвались в квартиру дочери одного из депутатов в Киеве. “Разгромили все, что можно было разгромить в квартире, под одним поводом - хотели посмотреть, как живут дети депутатов”, - сказал Ефремов.

Как известно, в составе фракции Партии регионов насчитывалось 205 народных депутатов.