Майдановцы предлагают создать орган контроля за деятельностью политиков

Представители Майдана считают необходимым создать орган контроля над деятельностью политиков, чтобы не повторить ошибок 2005 года.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Круга народного доверия.

«Круг народного доверия считает крайне необходимым создать орган контроля над деятельностью любых политиков, вне зависимости от цвета партийных флагов. Соответствующий законопроект будет подготовлен и передан в Верховную Раду в течение недели. Народ Украины не может допустить ошибок 2005 года. Народовластие должно стать не лозунгом, а реальностью жизни», - говорится в заявлении представителей Майдана.

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Также в заявлении отмечаются первые результаты деятельности Майдана: «Три месяца нашего Майдана сегодня начали давать свои первые результаты. С этой сцены от имени Майдана мы заявили требование о немедленной отставке Януковича, немедленном аресте Пшонки, Захарченко, Лебедева. Многие вчера говорили, что это невозможно, и не нужно требовать невозможного, но уже сегодня Янукович отстранен - это факт. Страшная цена уплачена украинским народом за эту первую победу».

Майдан инициирует формирование Люстрационной комиссии: «В каждом городе, в каждом селе - выявим тех, кто годами обворовывал, запугивал, издевался над гражданами Украины. Таким лицам будет запрещено занимать руководящие должности, избираться в представительские органы власти, заниматься предпринимательской деятельностью в нашем государстве. Во исполнение этого положения мы поручаем Верховной Раде принять подготовленные нами законопроекты «О правовой люстрации и создании общественной люстрационной комиссии». Люстрационная комиссия будет работать не один год, столько, сколько нужно, чтобы очистить украинскую землю от этой нечисти».

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«Следующий шаг - наказание виновных через проведение Народного трибунала по итогам работы Общественной комиссии по расследованию и предотвращению нарушений прав человека в Украине. Чтобы ни один гражданин Украины, в любом уголке Украины не пострадал больше от нарушений прав человека со стороны чиновников», - сообщают активисты.

Также представители Майдана убеждены, что «де-факто Майдан стал гарантом Конституции. И Майдан должен оставаться как наблюдательный орган над органами государственной власти. Для этого Майдан должен иметь необходимые структуры и быть в состоянии в любой момент собрать Вече как орган прямого народовластия».

Относительно формирования Верховной Радой персонального состава переходного правительства народного доверия отмечается, что это правительство должно быть сформировано из признанных профессионалов с незапятнанной репутацией, а не партийных функционеров.

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«Эти критерии мы сформулируем и обнародуем для утверждения здесь, со сцены Майдана. На протяжении трех дней мы передадим в Верховную Раду Украины критерии и общественные рекомендации, на основе которых должны назначаться члены переходного правительства народного доверия. Основным заданием этого правительства будет реализация реанимационного пакета реформ, который готовит общественность и эксперты. Первой из них является судебная реформа, реформа правоохранительных органов, децентрализация власти в интересах местных общин, антикоррупционная реформа, реформа избирательного законодательства».

Под заявлением подписались: Дмитрий Ярош («Правый сектор»), Сергей Поярков и Иван Рудяк (АвтоМайдан), Олег Михнюк (воины-«афганцы»), Ольга Богомолец (медики Майдана), Владимир Вятрович (Общественный сектор Майдана), Владыка Стефан (Духовный совет Майдана), Ирэна Карпа (писательница).