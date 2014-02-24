Майдановцы предлагают создать орган контроля за деятельностью политиков
Кроме того, активисты инициируют формирование Люстрационной комиссии.
Представители Майдана считают необходимым создать орган контроля над деятельностью политиков, чтобы не повторить ошибок 2005 года.
Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Круга народного доверия.
«Круг народного доверия считает крайне необходимым создать орган контроля над деятельностью любых политиков, вне зависимости от цвета партийных флагов. Соответствующий законопроект будет подготовлен и передан в Верховную Раду в течение недели. Народ Украины не может допустить ошибок 2005 года. Народовластие должно стать не лозунгом, а реальностью жизни», - говорится в заявлении представителей Майдана.
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Также в заявлении отмечаются первые результаты деятельности Майдана: «Три месяца нашего Майдана сегодня начали давать свои первые результаты. С этой сцены от имени Майдана мы заявили требование о немедленной отставке Януковича, немедленном аресте Пшонки, Захарченко, Лебедева. Многие вчера говорили, что это невозможно, и не нужно требовать невозможного, но уже сегодня Янукович отстранен - это факт. Страшная цена уплачена украинским народом за эту первую победу».
Майдан инициирует формирование Люстрационной комиссии: «В каждом городе, в каждом селе - выявим тех, кто годами обворовывал, запугивал, издевался над гражданами Украины. Таким лицам будет запрещено занимать руководящие должности, избираться в представительские органы власти, заниматься предпринимательской деятельностью в нашем государстве. Во исполнение этого положения мы поручаем Верховной Раде принять подготовленные нами законопроекты «О правовой люстрации и создании общественной люстрационной комиссии». Люстрационная комиссия будет работать не один год, столько, сколько нужно, чтобы очистить украинскую землю от этой нечисти».
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«Следующий шаг - наказание виновных через проведение Народного трибунала по итогам работы Общественной комиссии по расследованию и предотвращению нарушений прав человека в Украине. Чтобы ни один гражданин Украины, в любом уголке Украины не пострадал больше от нарушений прав человека со стороны чиновников», - сообщают активисты.
Также представители Майдана убеждены, что «де-факто Майдан стал гарантом Конституции. И Майдан должен оставаться как наблюдательный орган над органами государственной власти. Для этого Майдан должен иметь необходимые структуры и быть в состоянии в любой момент собрать Вече как орган прямого народовластия».
Относительно формирования Верховной Радой персонального состава переходного правительства народного доверия отмечается, что это правительство должно быть сформировано из признанных профессионалов с незапятнанной репутацией, а не партийных функционеров.
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«Эти критерии мы сформулируем и обнародуем для утверждения здесь, со сцены Майдана. На протяжении трех дней мы передадим в Верховную Раду Украины критерии и общественные рекомендации, на основе которых должны назначаться члены переходного правительства народного доверия. Основным заданием этого правительства будет реализация реанимационного пакета реформ, который готовит общественность и эксперты. Первой из них является судебная реформа, реформа правоохранительных органов, децентрализация власти в интересах местных общин, антикоррупционная реформа, реформа избирательного законодательства».
Под заявлением подписались: Дмитрий Ярош («Правый сектор»), Сергей Поярков и Иван Рудяк (АвтоМайдан), Олег Михнюк (воины-«афганцы»), Ольга Богомолец (медики Майдана), Владимир Вятрович (Общественный сектор Майдана), Владыка Стефан (Духовный совет Майдана), Ирэна Карпа (писательница).