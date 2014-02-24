В больницах находятся 447 человек, пострадавших во время трагических событий на Майдане
10:45, 24 февраля 2014Политика
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В больницах находятся 447 человек, пострадавших во время трагических событий на Майдане.
Фото: Владимира Огнева, vsluh.ru
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по данным Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 6:00 понедельника, 24 февраля, за период с 18 февраля, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратилось 675 участников массовых мероприятий, проходящих в центре столицы. Госпитализированы 447 человек.
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Как сообщал УНИАН, 18 февраля возобновились противостояние между протестующими и правоохранителями. В районе 9:00 утра 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на Майдане. По последним данным Минздрава, погибли 82 человека.
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