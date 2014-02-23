Кернес прибыл в харьковский аэропорт

Как передает корреспондент УНИАН, по прилету в Международный аэропорт ” Харьков” Кернес провел пресс-конференцию.

По словам мэра, в выходные дни он посетил Женеву, кроме того как побывал в России.

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Кернес заверил, что никуда не выезжал из Украины на постоянное проживание.

”Я прилетел из Женевы. В Чеченской Республике я не был. В России я был. В Женеве я переночевал. Никуда я не уезжал, я имею в виду - на постоянное место жительства. В выходные дни у меня была деловая встреча, которая касается меня лично”, - сказал Кернес.

По словам мэра, в России он встречался ”со своими друзьями”, в Женеве провел деловую встречу.

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Кернес отметил, что сейчас поедет на площадь Свободы, где проходит митинг защитников памятника Ленину.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 февраля, Госпогранслужба сообщила о выезде в Россию Кернеса и председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.