Тимошенко не претендует на пост премьера - Томенко
Народный депутат от ”Батькивщины” Николай Томенко отмечает, что имеет неофициальную информацию о том, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на эту должность не будет претендовать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томенко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно кандидатов на пост главы правительства.
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”Пока кандидатуры неофициально не выдвигались, поскольку нет коалиции. Обсуждаются разные кандидатуры: и Арсения Яценюка, и Петра Порошенко, и Юлии Тимошенко”, - отметил он.
Томенко также сказал, что на данный момент имеет неофициальную информацию о том, что ”Тимошенко не претендует на пост премьер-министра”.
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Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление «О выполнении международных обязательств Украины, касающиеся Юлии Тимошенко», которое позволяет освободить экс-премьера.
В тот же день она вышла на свободу и выступила перед активистами Майдана в Киеве.