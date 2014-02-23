Турчинов закрыл заседание парламента

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления он отметил, что приоритетом в работе ВР является восстановление исполнительной власти.

"В связи с этим , чтобы обеспечить до вторника работу по формированию большинства и правительства народного доверия, принимаем следующие решения: в 11 часов завтра, в понедельник, мы с вами собираем согласительный совет для того, чтобы уточнить первоочередные вопросы повестки дня, которые мы будем обсуждать", - сказал спикер.

Он также добавил, что в 16.00 24 февраля заседание парламента будет продолжено.

Кроме того, Турчинов призвал руководителей фракций в свой кабинет на совещание.