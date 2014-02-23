В Раде объявили перерыв до 11.00

Как передает корреспондент УНИАН, после регистрации депутатов Кошулинский сообщил, что сегодня в ВР должны прибыть уполномоченные представители парламента, которых вчера назначили в СБУ, Генпрокуратуру и МВД.

“Они нам уже сегодня будут отчитываться о тех первых шагах, которые сделаны в этих направлениях”, - сказал Кошулинский.

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Он также сообщил, что сейчас готовится большой пакет законопроектов и постановлений.

Поэтому он попросил дать время до 11.00 для их подготовки.