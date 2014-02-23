Кернес вывозит вещи из своей резиденции

10:23, 23 февраля 2014
Политика
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Из резиденции мэра Харькова Геннадия Кернеса активно вывозят вещи

Об этом Еспресо.TV сообщил человек, который живет напротив резиденции Кернеса в Харькове. 

"Я живу напротив резиденции Кернеса в Харькове. Только что, случайно, наблюдал погрузку каких-то ящиков во внедорожник с тонированными стеклами. Был далеко, номеров не видел. По окончании загрузки услышал: "Ждем завтра новостей с Майдана", - написал очевидец нашим журналистам.

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