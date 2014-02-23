В Германии призвали ЕС предотвратить банкротство Украины

Уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству Германии с Россией, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии Гернот Эрлер (Gernot Erler) призвал Евросоюз срочно предоставить Украине международную финансовую помощь, сообщает Deutsche Welle.

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"ЕС должен действовать, чтобы предотвратить банкротство Украины", - заявил немецкий политик в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 февраля. Он уточнил, что Брюссель должен договориться о совместных действиях с Россией, а также подключить Международный валютный фонд.

Россия приостановила выплату Киеву 15-миллиардного кредита, пока не будет сформировано новое правительство.