Львовский губернатор снова подал в отставку

Эту информацию подтвердил один из заместителей Олега Сала, а также его пресс-секретарь, сообщает ZAXID.NET.

Заявление на увольнение с должности главы ЛОГА Олег Сало написал еще в середине дня в субботу, однако еще несколько часов он пытался связаться с главой АП Андреем Клюевым. Правда, неизвестно, удалось ли Салу найти Клюева.

Читайте такжеЛьвовский облсовет завтра попытается выразить недоверие председателю ОГАЗаявление на увольнение с занимаемых должностей написали также заместители Олега Сала - Владимир Губицкий и Алексей Сторчило.

Напомним, 23 января во время захвата здания ЛОГА, Олег Сало под давлением протестующих уже писал заявление на увольнение, Однако после того как его отпустили, заявил, что это заявление не является действительной.