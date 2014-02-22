Харьковчане не позволили Януковичу вылететь из местного аэропорта - Кириленко
20:40, 22 февраля 2014Политика
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Харьковчане не позволили экс-президенту Украины Виктору Януковичу вылететь из местного аэропорта.
Харьковчане не позволили Януковичу вылететь из местного аэропорта
Об этом сообщил один из ведущих на сцене Майдана, ссылаясь на сообщение от народного депутата Вячеслава Кириленко.
По его словам, Янукович хотел прорваться в аэропорт», но местные жители заблокировали проезд, и Янукович вынужден был уехать обратно до гольф-клуба, где он находился в последние часы.
Майдан начал скандировать: «Харьков!».
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