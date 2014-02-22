Харьковчане не позволили Януковичу вылететь из местного аэропорта - Кириленко

Об этом сообщил один из ведущих на сцене Майдана, ссылаясь на сообщение от народного депутата Вячеслава Кириленко.

По его словам, Янукович хотел прорваться в аэропорт», но местные жители заблокировали проезд, и Янукович вынужден был уехать обратно до гольф-клуба, где он находился в последние часы.

Майдан начал скандировать: «Харьков!».