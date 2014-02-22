В Харькове Евромайдан принял решение о частичном демонтаже памятника Ленину на площади Свободы

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты перед памятником Ленину проходит многотысячное собрание активистов Евромайдана. Люди держат национальные флаги, символику партии «УДАР» и ВО «Свобода». Активисты написали на постаменте памятника «Слава Украине», «Харьков, ленинопад».

Депутат Харьковского областного совета, руководитель регионального штаба национального сопротивления Иван Варченко, выступая перед собравшимися, отметил, что Харьков «безвозвратно решил, что Ленину здесь не место». Вместе с тем он предложил участникам митинга дождаться вторника. По его словам, во вторник Верховная Рада примет постановление о демонтаже всех политических символов, которые не принимают местные общины. На это участники Евромайдана начали скандировать: «Сейчас».

Митинг Евромайдана, который сегодня впервые проходит на площади Свободы перед памятником Ленину, продолжается. В мероприятии принимают участие несколько тысяч человек и их количество увеличивается.