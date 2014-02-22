В Луганске пытаются захватить облгосадминистрацию

Об этом сообщает 0642 с места событий.

Вход в ОГА охраняют десятки правоохранителей со щитами, в касках, в полном боевом снаряжении.

Группы людей в касках постоянно подходят к ОГА

Слышны выкрики: «Слава Украине!».

В магазинах и других работающих в это время учреждениях в центре города люди боятся, не могут понять, что происходит.

Слышны выкрики: «Присоединяемся к свержению этой власти! Президентству Януковича пришел конец! Луганск, вставай!».

Появилась информация, что люди с палками и битами – представители политической партии УДАР. Произошла короткая стычка между ними и представителями «Луганской гвардии».

Сейчас люди с палками и георгиевскими и желто-синими лентами на одежде стоят на площади у памятника Тарасу Шевченко. Туда подъехал автомобиль «Скорой помощи», в который повели мужчину с забинтованной головой. Очевидцы говорят, что мужчину ранили из травматического пистолета.