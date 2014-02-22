Ситуация в Украине «деградировала» из-за неспособности оппозиции уважать договоренности с Януковичем - Лавров

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств России и США.

«Лавров привлек внимание к тому, что после подписания 21 февраля соглашения между правительством Украины и оппозицией ситуация в этой стране резко деградировала из-за неспособности или нежелания оппозиционных сил уважать достигнутые договоренности, которые были заключены при активном участии Германии, Польши и Франции», - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявляют, что незаконные экстремистские группировки отказываются сдать оружие и фактически берут Киев под свой контроль при попустительстве лидеров оппозиции, заседающих в Верховной Раде.

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Российский министр напомнил Госсекретарю о том, что эта тема подробно обсуждалась во вчерашнем телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой, в ходе которого Путин призвал американского лидера использовать все возможности для пресечения противоправных действий радикалов и возвращения ситуации в конституционное поле.

Сообщается, что Дж.Керри подтвердил приверженность США выполнению договоренностей от 21 февраля и обещал срочно использовать имеющиеся у Вашингтона рычаги для воздействия на оппозицию.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Администрации Президента Украины состоялась церемония подписания соглашения об урегулировании кризиса в Украине.

Документ подписали Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок.

От Европейского Союза соглашение подписали министр иностранных дел Германии Штайнмаер, министр иностранных дел Польши Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье.

При этом соглашение не подписал Уполномоченный по правам человека РФ Лукин, который является посредником в переговорах от России.