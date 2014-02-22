Еще в трех райцентрах Житомирщины снесены памятники Ленину

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Житомирской областной организации ВО «Свобода», «памятника Ленину в Чуднове уже нет, снесли сегодня в обед».

Один из очевидцев аналогичных событий в Романе рассказал, что «памятник Ленину там тоже сегодня снесли».

Депутат Житомирского городского совета от КПУ Зинаида Стрякина - одна из лидеров областной коммунистической организации - на внеочередной сессии Житомирского городского совета сегодня сообщила, что «22 февраля коммунисты сами демонтировали памятник Ленину в центре Коростеня».

«Мы спрятали его от издевательств и демонтажа, так было и во время Великой Отечественной войны»,- сказала Стрякина.

Как сообщал УНИАН, сегодня в городе Бердичев Житомирской области демонтирован гранитный памятник Ленину.

Также сегодня в городе Малин Житомирской области демонтирован бронзовый памятник Ленину, а вчера - в Коростышеве.

Кроме этого, 21 февраля в Житомире активисты демонтировали 2 памятники Ленину: на Соборной площади и на территории завода «Электроизмеритель».