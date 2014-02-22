ВР уполномочила Наливайченко контролировать деятельность СБУ

Верховная Рада назначила народного депутата от «УДАРа» Валентина Наливайченко своим уполномоченным по контролю над деятельностью СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 299 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Перед этим председатель ВР Александр Турчинов отметил необходимость смены руководства СБУ и Министерства обороны. Однако, отметил он, такие кадровые решения все равно должны приниматься с участием Президента, в отличие от ситуации с МВД. Соответственно, предложено было назначить уполномоченных ВР по этим ведомствам.