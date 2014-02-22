Оппозиция пока не обсуждает кандидатуры членов нового правительства - Кличко

15:25, 22 февраля 2014
Политика
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 Лидеры парламентской оппозиции еще не обсуждали кандидатуры членов нового правительства.

кличко

Об этом сообщил РИА "Новости" лидер партии "УДАР" Виталий Кличко в кулуарах парламента.

"Должности мы не делим, а сейчас согласовываем ключевые вещи, чтобы экономика начала функционировать. Из-за нестабильной ситуации на улицах нам надо было срочно поменять министра внутренних дел, который возьмет на себя политическую ответственность. Мы не занимались еще согласованием кандидатуры премьер-министра", - сказал он.

Кличко добавил, что пока не знает, когда могут состояться президентские выборы в Украине.

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