Фракция ПР будет работать в ВР круглосуточно, даже если не поддержит все решения - Шуфрич

Фракция Партии регионов сегодня будет работать весь день в Верховной Раде и будет в зале, даже если не будет поддерживать какие-то решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от ПР Нестор Шуфрич.

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“Представители фракции Партии регионов будут работать круглосуточно ради принятия решений и будут присутствовать в зале, даже если решения не будем поддерживать”, - сказал он.

Он призвал всех народных депутатов воздержаться “от эмоциональных заявлений и эмоциональных порывов”. Шуфрич отметил, что необходимо принимать решения, которые будут восприняты всей Украиной.