Рыбак написал заявление о сложении полномочий
10:22, 22 февраля 2014Политика
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В сессионном зале Верховной Рады на рабочих местах почти нет членов фракции Партии регионов, а также отсутствуют председатель ВР Владимир Рыбак и его первый заместитель Игорь Калетник.
Рыбаку нездоровится
Как передает корреспондент УНИАН, утреннее заседание Верховной Рады началось.
В сессионном зале зарегистрировалось 248 народных депутатов. Среди них 23 - из фракции Партии регионов, 66 - “Батькивщина”, 37 - “УДАР”, 35 - “Свобода”. 32 - коммунисты, 55 - внефракционные.
Заместитель председателя парламента Руслан Кошулинский сообщил, что Рыбак написал заявление о сложении полномочий. Он отметил, что заявление связано с болезнью и лечением Рыбака.
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Как сообщал УНИАН, 21 февраля народный депутат Сергей Мищенко сообщил, что Калетник написал заявление об отставке с должности первого заместителя председателя ВР.
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