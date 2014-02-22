Во всех убийствах виновата оппозиция - Колесников
09:32, 22 февраля 2014Политика
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Депутат от Партии регионов Борис Колесников возлагает всю ответственность за убийства протестующих на оппозицию.
Борис Колесников во всем обвиняет оппозицию / СТБ/5-й канал
"Убили людей по вине оппозиции. Оппозиция на 100% отвечает за убийства", - заявил он в Верховной Раде в пятницу, передает УП.
"Они нарушили перемирие и пошли в атаку с огнестрельным оружием", - сказал Колесников.
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