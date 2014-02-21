В Донецке заварили стальными листами боковые входы в ОГА
13:59, 21 февраля 2014Политика
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В Донецке заварили большими стальными листами боковые входы в здание областной государственной администрации, в котором также расположен и областной совет.
Входы в Донецкую ОГА заварили / 062.ua
Как передает корреспондент УНИАН, заваривать боковые входы начали еще вечером 20 февраля и сегодня утром продолжили. На заваренных входах размещено сообщение, что в связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности здания, пройти в ОГА можно только с центрального входа.
В самом здании облгосадминистрации по-прежнему дежурят правоохранители в полном боевом снаряжении со щитами.
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