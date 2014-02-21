В гостинице "Украина" задержали еще одного снайпера - СМИ

13:10, 21 февраля 2014
Политика
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В гостинице "Украина" на Майдане независимости в Киеве задержали еще одного снайпера, который мог стрелять днем ранее в участников антиправительственных демонстраций.

Об этом сообщает репортер польского TVP Info Яцек Гасинский.

"Похоже на то, что он был там (в гостинице) зарегистрирован", - отмечает он.

Репортер добавляет, что митингующие обыскивали отель целую ночь.

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